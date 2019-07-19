2019-07-19T13:20:26+03:00
Происшествия

В Тюмени осуждена банда мошенников, обокравшая банк на крупную сумму

Злоумышленники похищали деньги под видом оформления кредитов
Вадим Бегун
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Тюменские мошенники пытались обмануть банк на круглую сумму.Тюменские мошенники пытались обмануть банк на круглую сумму.Фото: Ольга Крыльцова
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– В ноябре 2016 года злоумышленники решили заняться хищением денежных средств у одного из банков под видом оформления потребительских кредитов на третьих лиц. В Тюмени, Тобольске, Тобольском и Ярковском районах они подыскали семь заемщиков, изготовили им фиктивные трудовые книжки и справки о доходах, а после доставили в банк для заключения кредитных договоров на общую сумму более почти пять миллионов рублей. рублей. Однако банк выдал им чуть менее полутора миллионов, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Там добавили, что одного из злоумышленников удалось задержать в январе 2017 года, а недавно и всех его соучастников. Один подсудимый проведет в тюрьме 4 года, другой – большое на полгода, еще один – 5 лет. Четвертая их сообщница приговорена к 4 годам лишения свободы условно – сейчас она занимается воспитанием двух несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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