2019-07-19T12:47:28+03:00
Общество

Тобольских чиновников обязали выделить землю многодетной матери после семи лет отказов

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Вадим Бегун
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Тоболячка получила землю после семи лет мытарств. Фото - pixabay.com.Тоболячка получила землю после семи лет мытарств. Фото - pixabay.com.
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Мать пятерых детей порядка семи лет добивалась выделения для ее семьи земельного участка, однако каждый раз получала отказ. Дело сдвинулось с мертвой точки только после подключения прокуроров.

– С февраля 2012 года тоболячка неоднократно получала отказы в постановке на учет для предоставления земли. Городской суд признал это незаконным, но при этом отклонил требование о предоставлении земельного участка, якобы состоявшие в очереди с 2012 года лица уже обеспечены землей. По мнению судьи, женщине необходимо обратиться с новым заявлением о постановке на учет. Но мы посчитали такой вывод ошибочным, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что Тюменский областной суд удовлетворил их иск и вынес новое решение, обязав администрацию города Тобольска предоставить матери пятерых детей земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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