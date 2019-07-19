Тобольских чиновников обязали выделить землю многодетной матери после семи лет отказов
Мать пятерых детей порядка семи лет добивалась выделения для ее семьи земельного участка, однако каждый раз получала отказ. Дело сдвинулось с мертвой точки только после подключения прокуроров.
– С февраля 2012 года тоболячка неоднократно получала отказы в постановке на учет для предоставления земли. Городской суд признал это незаконным, но при этом отклонил требование о предоставлении земельного участка, якобы состоявшие в очереди с 2012 года лица уже обеспечены землей. По мнению судьи, женщине необходимо обратиться с новым заявлением о постановке на учет. Но мы посчитали такой вывод ошибочным, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что Тюменский областной суд удовлетворил их иск и вынес новое решение, обязав администрацию города Тобольска предоставить матери пятерых детей земельный участок.
ИСТОЧНИК KP.RU