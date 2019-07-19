Рабочего придавило колесом от трактора в Тюменской области

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-19T12:01:58+03:00

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В Тюменской области на МТМ «Савинское» произошло чрезвычайное происшествие. Дело в том, что колесо от трактора упало прямо на рабочего, нанеся мужчине тяжелую травму.

– Несчастный случай произошел в селе Северо-Плетнево Юргинского района на территории МТМ ООО «Савиновское». После планерки работник, не имея путевого листа, самостоятельно завел трактор и заехал в ангар, для того что бы провести демонтировать задние колеса. После того, как мужчина снял замки с дисков, колесо отщелкнулось и упало на него, – рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Оказалось, что виной всему неудовлетворительная организация производства работ. Так, работники предприятия не обучались безопасным методам работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU