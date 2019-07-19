У тюменца изъяли крупную партию экстази при попытке продать наркотики

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-19T11:24:57+03:00

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Тюменские полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере. 25-летний местный житель пытался сбыть гашиш и экстази.

– Тюменец распространял наркотики с мая этого года бесконтактным способом, то есть с помощью так называемых «закладок». В присутствии понятых при личном досмотре у него обнаружены и изъяты расфасованные на разовые дозы свертки и отдельный целлофановый пакет с предположительно наркотическими веществами, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюмени.

Позже эксперты установили, что это гашиш и экстази общей массой около 28 и 13 граммов, а также 40 граммов мефедрона. В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области задержали мужчину с наркотиками, спрятанными в гипсе.

ИСТОЧНИК KP.RU