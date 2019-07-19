2019-07-19T09:28:42+03:00
Общество

Тюменцам предлагают обсудить проекты пешеходных переходов

Свое мнение горожане могут оставить на портале «Я решаю!»
Вадим Бегун
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Тюменцы обсудят проекты пешеходных переходов. Фото - портал "Я решаю!"Тюменцы обсудят проекты пешеходных переходов. Фото - портал "Я решаю!"
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Горожанам предлагают обсудить проекты пешеходных переходов в разных районах областного центра. Так, тюменцам надо будет выразить свое мнение по поводу сложной обстановки с аварийностью на дорогах.

«Вы знаете, что в основе всех проектов благоустройства Тюмени – мнение жителей города. Помните, как в мае 2017 года в рамках выставки о перспективах развития городской среды мы с вами обсуждали проект реконструкции улицы Мельникайте как улицы непрерывного движения. Сейчас, в продолжение темы, предлагаем вам обсудить пешеходные переходы – неотъемлемую часть дорожной инфраструктуры динамичного города», – говорится в сообщении информационного портала.

Таким образом, местные жители могут оценить проекты пешеходных переходов на пересечении улиц Мельникайте и Малыгина, на участке Мельникайте-Республики, Мельникайте-Рижская, а также на участке улиц Мельникайте-Котовского и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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