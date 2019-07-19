С криками бросился к своему внедорожнику: бизнесмен из Тюмени полтора часа прятался в машине от приставов

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-19T09:05:33+03:00

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Тюменец больше часа прятался в своей машине, когда у него на пороге появились приставы. Несмотря на довольно хороший заработок, мужчина отказывался помогать финансами своей бывшей супруге.

Судебные приставы наведались к должнику по алиментам. Они выяснили, что отец давно никак не помогает экс-супруге, несмотря на то, что совсем не бедствует. Так, у него в собственности новый дом, внедорожник и бизнес по грузоперевозкам. Женщина же не имеет дохода.

– Открыв ворота и увидев людей в форме, он с криками бросился в припаркованный во дворе автомобиль и забаррикадировался. Сотрудники службы через закрытое стекло донесли до должника суть визита. Через полтора часа трусость мужчины прошла, и он все же покинул свое убежище, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Там пояснили, что в этот день сотрудники намеревались арестовать внедорожник, чтобы позже его продать. Однако брат должника быстро привез 260 тысяч рублей, чтобы родственник, наконец, выполнил свои обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU