С криками бросился к своему внедорожнику: бизнесмен из Тюмени полтора часа прятался в машине от приставов
Тюменец больше часа прятался в своей машине, когда у него на пороге появились приставы. Несмотря на довольно хороший заработок, мужчина отказывался помогать финансами своей бывшей супруге.
Судебные приставы наведались к должнику по алиментам. Они выяснили, что отец давно никак не помогает экс-супруге, несмотря на то, что совсем не бедствует. Так, у него в собственности новый дом, внедорожник и бизнес по грузоперевозкам. Женщина же не имеет дохода.
– Открыв ворота и увидев людей в форме, он с криками бросился в припаркованный во дворе автомобиль и забаррикадировался. Сотрудники службы через закрытое стекло донесли до должника суть визита. Через полтора часа трусость мужчины прошла, и он все же покинул свое убежище, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.
Там пояснили, что в этот день сотрудники намеревались арестовать внедорожник, чтобы позже его продать. Однако брат должника быстро привез 260 тысяч рублей, чтобы родственник, наконец, выполнил свои обязательства.
ИСТОЧНИК KP.RU