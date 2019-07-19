На бывшего гендиректора Антипинского НПЗ завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-19T08:14:35+03:00

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Следственный комитет по Тюменской области завел уголовное дело на бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас устанавливается местонахождение экс-руководителя предприятия, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

– По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам акционерного общества «АНПЗ» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей. В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, благодаря которым установят все обстоятельства совершенного преступления, в том числе и по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на три недели. Одна из компаний подала ходатайство о переносе заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU