На бывшего гендиректора Антипинского НПЗ завели уголовное дело
Следственный комитет по Тюменской области завел уголовное дело на бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас устанавливается местонахождение экс-руководителя предприятия, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
– По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам акционерного общества «АНПЗ» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей. В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, благодаря которым установят все обстоятельства совершенного преступления, в том числе и по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на три недели. Одна из компаний подала ходатайство о переносе заседания.
ИСТОЧНИК KP.RU