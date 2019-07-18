В Ишиме автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-18T16:12:34+03:00

В Ишиме девочка попала под колеса неопытной автоледи. Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

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В Ишиме на пешеходном переходе на улице Республики, 56 автомобиль «Фольксваген Поло» сбил пятилетнюю девочку. За рулем машины находилась 33-летняя женщина. Общий стаж вождения тюменки составляет один год.

– Девочка переходила дорогу вместе с бабушкой и подругой. В результате аварии она госпитализирована с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП выясняются, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там также рассказали, что 12-летний велосипедист стал участником ДТП на улице Шишкова в Тюмени. Его сбил автомобиль «Мазда», когда подросток на велосипеде выезжал с парковки на проезжую часть. Предварительно, у юного велосипедиста ушиб ноги.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее при проезде пешеходных переходов. Так, с начала года на них сбиты двадцать тюменских подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU