2019-07-19T06:59:57+03:00
Происшествия

Тюменец проломил топором череп жены, которая вернулась со свадьбы сына

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В этой семье часто ссорятся. Фото - pixabay.com.В этой семье часто ссорятся. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Тюменской области, изрядно выпив, поссорился с гражданской женой и наказал ее ударом топором по голове. Причиной конфликта стала ревность.

В ночное время суток в полицию поступил звонок от жительницы села Горьковка, которая заявила о конфликте с сожителем. Оказалось, что между ними и раньше возникали словесные перепалки на бытовой почве. Причиной последнего конфликта стала ревность.

– 47-летняя женщина вернулась домой со свадьбы сына. Ее встретил 59-летний гражданский муж в состоянии алкогольного опьянения. Очередной спор быстро перерос в драку, в ходе которой мужчина схватил топор и нанес гражданке удар в голову. Страж правопорядка, прибывший на место происшествия, задержал злоумышленника, оказал первую медицинскую помощь пострадавшей и вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Также там сообщили, что гражданку доставлена в больницу с рублено-оскольчатым переломом черепа. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Тюмени проинспектировал велодорожки Восточного округа
В Тюмени сегодня отключат два светофора
Погода на 19 июля в Тюмени: затишье перед бурей
В Ишиме автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе
День города Тюмени - 2019: сотни залпов праздничного салюта озарят небо над Набережной
В Тюмени на период проведения полумарафона изменятся схемы движения автобусов
В «Тюменьэнерго» назначили нового генерального директора
Трехуровневую квартиру с собственным лифтом и бассейном сдают в Тюмени
С начала года в Тюменской области произошло почти 3 тысячи пожаров
Водитель протаранил две машины на АЗС в Тюмени
Жители тюменского села неделю просидели без воды
Центральные улицы Тюмени перекроют из-за спортивного мероприятия
В Тюмени полицейские задержали более двух десятков нелегалов
Тюменец побил полицейского в здании аэропорта «Рощино»
В Тюмени осудят директрису медицинского колледжа, обвиняемую в мошенничестве
Две девочки и трехлетний малыш пострадали в ДТП в Тюмени
Тюменца лишат всего имущества из миллионных долгов перед банками
Вологжанина могут осудить на 20 лет за развратную переписку с девочкой из Тюмени
Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на три недели