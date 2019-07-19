Тюменец проломил топором череп жены, которая вернулась со свадьбы сына

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-19T06:59:57+03:00

В этой семье часто ссорятся. Фото - pixabay.com.

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Житель Тюменской области, изрядно выпив, поссорился с гражданской женой и наказал ее ударом топором по голове. Причиной конфликта стала ревность.

В ночное время суток в полицию поступил звонок от жительницы села Горьковка, которая заявила о конфликте с сожителем. Оказалось, что между ними и раньше возникали словесные перепалки на бытовой почве. Причиной последнего конфликта стала ревность.

– 47-летняя женщина вернулась домой со свадьбы сына. Ее встретил 59-летний гражданский муж в состоянии алкогольного опьянения. Очередной спор быстро перерос в драку, в ходе которой мужчина схватил топор и нанес гражданке удар в голову. Страж правопорядка, прибывший на место происшествия, задержал злоумышленника, оказал первую медицинскую помощь пострадавшей и вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Также там сообщили, что гражданку доставлена в больницу с рублено-оскольчатым переломом черепа. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU