Глава Тюмени проинспектировал велодорожки Восточного округа

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-19T06:20:08+03:00

Глава Тюмени с депутатами проехался по городу на велосипеде. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Изменить размер текста: A A

Глава города Тюмени Руслан Кухарук провел выездное совещание по развитию велоинфраструктуры. Он вместе с депутатами сел на велосипед и проехал по велодорожкам Восточного округа.

Колонна из десятков велосипедистов стартовала с ул. Малой Боровской. Маршрут был проложен до управы ВАО и занял почти полтора часа.

– Есть участки, где невозможно развести потоки и сделать отдельные полосы для движения пешеходов и велосипедистов, поэтому преимущественно они разделены разметкой. Мы смотрели, как делают примыкание к территориям, находящимися в непосредственной близости с жилыми домами, учреждениями и парковками, – сказал градоначальник.

Кухаруку была представлена мобильная «станция» для ремонта велосипедов. Устанавливать их можно вдоль дорожек – это поможет велосипедистам провести небольшой ремонт самостоятельно, передает пресс-служба администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU