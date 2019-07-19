2019-07-19T06:20:08+03:00
Общество

Глава Тюмени проинспектировал велодорожки Восточного округа

Руслан Кухарук сделал несколько замечаний по итогу поездки
Вадим Бегун
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Глава Тюмени с депутатами проехался по городу на велосипеде. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Глава Тюмени с депутатами проехался по городу на велосипеде. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Глава города Тюмени Руслан Кухарук провел выездное совещание по развитию велоинфраструктуры. Он вместе с депутатами сел на велосипед и проехал по велодорожкам Восточного округа.

Колонна из десятков велосипедистов стартовала с ул. Малой Боровской. Маршрут был проложен до управы ВАО и занял почти полтора часа.

– Есть участки, где невозможно развести потоки и сделать отдельные полосы для движения пешеходов и велосипедистов, поэтому преимущественно они разделены разметкой. Мы смотрели, как делают примыкание к территориям, находящимися в непосредственной близости с жилыми домами, учреждениями и парковками, – сказал градоначальник.

Кухаруку была представлена мобильная «станция» для ремонта велосипедов. Устанавливать их можно вдоль дорожек – это поможет велосипедистам провести небольшой ремонт самостоятельно, передает пресс-служба администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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