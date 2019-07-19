2019-07-19T05:40:23+03:00
Общество

В Тюмени сегодня отключат два светофора

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня отключат два светофора. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени сегодня отключат два светофора. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Сегодня, 19 июля, в областном центре с 17.00 до 17.20 в связи с плановыми работами Тюменского электромеханического завода будут отключены светофорные объекты.

– Отключение объектов произойдет на улице Авторемонтной в районе дома № 17 и в районе ТЭМЗ. Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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