В Тюмени на период проведения полумарафона изменятся схемы движения автобусов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-18T15:51:33+03:00

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В областном центре 20 июля с 8 до 14 часов на период проведения полумарафона «Стальной характер» транспортным средствам запретят движение на участках улиц Володарского, 8 Марта, Хохрякова, Водопроводной, Комсомольской, Орджоникидзе и Элеваторный взвоз.

– Движение маршрутов до садоводческих товариществ №№ 120, 128, 128-к, 129, 140, 145, 147, 152 будет осуществляться по ул. Алебашевской, ул. Газовиков, ул. Щербакова – в прямом и обратном направлениях со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU