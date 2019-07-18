2019-07-18T16:20:03+03:00
Звезды

День города Тюмени - 2019: сотни залпов праздничного салюта озарят небо над Набережной

Рассказываем, где и во сколько тюменцы смогут наблюдать праздничный фейерверк в 2019 году
Вадим Бегун
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Рассказываем, где и во сколько тюменцы смогут наблюдать праздничный фейерверк в июле 2019 года. Фото pixabay.comРассказываем, где и во сколько тюменцы смогут наблюдать праздничный фейерверк в июле 2019 года. Фото pixabay.com
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Салют в День города не оставит равнодушными тюменцев. Он будет состоять из 600 залпов и растянется на целых 12 минут.

– Празднование Дня города завершится «Фантазией огня». Салют начнется в 23.00. Фейерверка будут пускать с левого берега Туры. Залпы могут раскрываться от сорока до 250 метров. Всего в ночное небо запустят около 600 зарядов под музыкальное сопровождение, – сообщила директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.

По ее словам, в этот вечер на набережной ожидается порядка ста тысяч зрителей. Еще увидеть фейерверк можно со стороны Заречных микрорайонов, из Загородного сада, а также с Никольской площади.

Кроме того, Алексеева сообщила, что в этом году возродится традицию передачи символа Дня города – ключа. Его пронесут от здания администрации города по центральным улицам до площади 400-летия областного центра. 27 июля в 11 часов утра известный реставратор Святослав Шитов, который вырезал символический ключ из дерева, передаст его творческим коллективам города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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