Трехуровневую квартиру с собственным лифтом и бассейном сдают в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-18T15:52:48+03:00

За такие апартаменты арендатору придется каждый месяц платить 200 тысяч рублей

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В Тюмени сдается в аренду трехуровневая квартира, в которой установлен лифт. Но это не все удобства – в самих апартаментах можно поплавать, и речь идет не о ванне.

– Арендаторы, находящиеся в поиске просторного жилья, могут снять квартиру площадью 382 квадратных метра в центре Тюмени. Трехуровневый лот занимает этажи с первого по третий, в нем есть собственный паркинг с приватным лифтом, – рассказывают эксперты ЦИАН.

Также они сообщают, что в квартире есть кинозал с профессиональным оборудованием и бассейн. Двор закрытый, в шаговой близости все необходимое для комфортной жизни. За такие апартаменты придется отдавать 200 тысяч рублей ежемесячно.

В «ЦИАНе» отметили, что эта квартира входит в топ-5 самых больших апартаментов, которые сдаются в России.

ИСТОЧНИК KP.RU