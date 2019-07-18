Водитель протаранил две машины на АЗС в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-18T14:09:41+03:00

В дорожно-транспортном происшествии пострадал только сам виновник

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На улице Товарное шоссе, 1 в Тюмени автомобиль водитель «Фольксваген Поло» врезался в две машины – «Рено Логан» и «Джип Гранд Чироки». Они в это время стояли в очереди на заправку. 24-летнего парня, который и был виновником ДТП, отвезли в больницу.

– По предварительным данным, молодой человек 1995 года рождения превысил безопасную скорость. Его увезли в медицинское учреждение, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили, что пострадавший направлен в больницу.

– Вызов по поводу дорожно-транспортного происшествия поступил в 13.06, бригада прибыла на место в 13.13. После необходимых мероприятий на месте один пострадавший сейчас проходит обследование в Областной клинической больнице №2 на предмет тяжести травм, полученных в результате аварии, – заявила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU