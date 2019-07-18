Жители тюменского села неделю просидели без воды

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-18T13:44:40+03:00

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Жители села Червишево Тюменской области на неделю остались без водоснабжения. Восстановить его удалось после вмешательства прокуратуры.

– Появилась информация об отсутствии с 11 июля воды в селе Червишево. Ведомство незамедлительно начало проверку, в ходе которой информация подтвердилась. По итогам проверки в адрес главы администрации Тюменского муниципального района внесено представление, в котором изложено требование рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Согласно информации муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия, сегодня утром, 18 июля, водоснабжение в Червишево восстановлено.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором жители Червишево сообщают, что в селе уже пять дней нет воды. «Сотрудники местной власти адекватного ответа не дают. Одна отговорка: «Не могут найти причину». А как нам быть? Организовали подвоз воды, да, но ее невозможно употреблять для приготовления пищи», – писали тюменцы. По их словам, они везде звонили, но им только и отвечали, что «люди работают».

ИСТОЧНИК KP.RU