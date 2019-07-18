Центральные улицы Тюмени перекроют из-за спортивного мероприятия

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-18T13:36:23+03:00

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В Тюмени на время проведения полумарафона «Стальной характер» временно ограничат движение в центре города.

Перекрытие, которое произойдет с 8 до 14 часов в субботу, 20 июля, коснется автомобильных дорог в квадрате улиц Водопроводной (от Володарского до Комсомольской) – 8 Марта (от Володарского до Хохрякова) – Володарского (от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта) – Хохрякова (от Водопроводной до 8 Марта).

Кроме того, также будет ограничено движение по автомобильным дорогам улицы Комсомольской (от Водопроводной до Орджоникидзе), улицы Орджоникидзе (от Комсомольской до улицы Элеваторный взвоз) и улицы Элеваторный взвоз.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмень.

В администрации города Тюмени участников автомобильного движения просят заранее планировать маршрут с учетом проводимых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU