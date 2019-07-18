2019-07-18T12:39:23+03:00
Происшествия

Тюменец побил полицейского в здании аэропорта «Рощино»

Представитель правопорядка пытался задержать мужчину за мелкое хулиганство
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец побил представителя власти в аэропорту. Фото - vk.com/tjm.aero.Тюменец побил представителя власти в аэропорту. Фото - vk.com/tjm.aero.
Изменить размер текста:

В Калининском районном суде Тюмени рассмотрели уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя г. Тюмени. Он применил насилие в отношении представителя власти.

– В декабре прошлого года подсудимый, находясь в здании аэропорта «Рощино», совершил мелкое хулиганство. В связи с нарушением общественного порядка его задержал сотрудник. Однако злоумышленник оказал сопротивление, нанеся полицейскому не менее одного удара в область головы, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Нарушитель свою вину в суде частично признал, а также принес искренние извинения потерпевшему. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным, назначив штраф в размере 15 тысяч рублей в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24