Тюменец побил полицейского в здании аэропорта «Рощино»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-18T12:39:23+03:00

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В Калининском районном суде Тюмени рассмотрели уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя г. Тюмени. Он применил насилие в отношении представителя власти.

– В декабре прошлого года подсудимый, находясь в здании аэропорта «Рощино», совершил мелкое хулиганство. В связи с нарушением общественного порядка его задержал сотрудник. Однако злоумышленник оказал сопротивление, нанеся полицейскому не менее одного удара в область головы, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Нарушитель свою вину в суде частично признал, а также принес искренние извинения потерпевшему. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным, назначив штраф в размере 15 тысяч рублей в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU