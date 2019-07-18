В Тюмени осудят директрису медицинского колледжа, обвиняемую в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-18T12:18:44+03:00

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Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора Тюменского медицинского колледжа. Женщина обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

– Летом 2014 года директор похитила керамическую плитку и ламинат на сумму свыше 50 тысяч рублей, покупку которых оплатило учебное заведение. Чтобы скрыть воровство, она указала составить фиктивные акты о списании материальных запасов на нужды колледжа, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что до этого случая обвиняемая устроила свою беременную дочь на должность менеджера одного из отделов, фактически там она не работала. В феврале 2015 года женщине на полтора года был предоставлен отпуск по уходу за ребенком, по окончании которого в августе 2016 года она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Более двух лет родственница директора необоснованно получила более 240 тысяч рублей – это зарплата, пособия на ребенка и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Прокуратура направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU