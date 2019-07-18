Две девочки и трехлетний малыш пострадали в ДТП в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-18T11:53:36+03:00

Три ребенка пострадали в ДТП в Тюмени. Фото - Госавтоинспекция по Тюменской области.

За один лишь день в регионе на дорогах пострадали шесть детей

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Вчера, 17 июля, в дорожно-транспортном происшествии в Тюмени пострадали трое детей. Водителя оштрафовали за то, что он неправильно пристегнул ребенка.

– На улице Мебельщиков в районе дома №2 столкнулись автомобили «Киа Оптима» и ВАЗ 21150. По предварительным данным, водитель корейской иномарки, поворачивая налево, не пропустил отечественную машину, в которой ехали дети. Ушибы получили две сестры девяти и шести лет, также пострадал трехлетний малыш, – рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там добавили, что мальчик перевозился в детском кресле, а вот 6-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности, хотя должна была перевозиться с использованием удерживающего устройства. За это водителя «Лады» привлекли к административной ответственности.

Также в ГИБДД сообщили, что в последние дни число ДТП с участием детей увеличилось. Так, только за 17 июля на дорогах региона пострадали шесть детей.

ИСТОЧНИК KP.RU