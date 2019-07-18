2019-07-18T10:57:35+03:00
Происшествия

Вологжанина могут осудить на 20 лет за развратную переписку с девочкой из Тюмени

О том, что подростка домогался незнакомый мужчина, узнала ее мама
Вадим Бегун
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Вологжанин вел развратные разговоры с девочкой из Тюмени. Фото - pixabay.com.Вологжанин вел развратные разговоры с девочкой из Тюмени. Фото - pixabay.com.
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Двадцатисемилетний житель Вологды вел переписку развратного характера с 10-летней девочкой из Тюмени в социальной сети. Мужчина хотел заполучить фотографии голого ребенка.

– В августе 2018 года вологжанин создал аккаунт в социальной сети и начал общение с 10-летней девочкой, которая проживала в другом регионе, а именно в Тюмени. Он предложил послать ему ее фотографии, а затем попросил сфотографироваться обнаженной. При этом мужчина писал ребенку циничные непристойные сообщения, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Вологодской области.

О том, что девочки домогался незнакомый мужчина, узнала ее мать. Вскоре преступника задержали. В настоящий момент уголовное дело в отношении него направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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