В выходные тюменцев ждут дожди с грозами

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-18T10:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Июльская жара недолго радовала жителей Тюмени. Уже в эти выходные в областной центр придут дожди с грозами. Однако температура будет довольно комфортной – столбики термометра остановятся на отметке 22 градуса выше нуля.

Так, в субботу погода будет радовать тюменцев безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. В этот день осадков не ожидается, на улице будет жарко – 29 градусов тепла.

Однако в воскресенье в областном центре с самого утра пойдет дождь, переходящий в грозу, которая днем только усилится. Осадки ожидаются и вечером этого дня. Температура упадет до 21 градуса тепла. Атмосферное давление будет держаться на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что прошлые выходные и начало рабочей недели выдались на редкость жаркими. В субботу и воскресение столбик термометра поднялся до отметки выше 30 градусов тепла. Горожане, заждавшиеся по-настоящему летней погоды, атаковали местные пляжи.

ИСТОЧНИК KP.RU