В центре Тюмени полицейский УАЗ столкнулся с иномаркой

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-18T10:26:46+03:00

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В центре Тюмени патрульный УАЗ влетел сзади в японскую иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за скорой, которая «летела» на вызов.

– Авария произошла вчера, 17 июля, на перекрестке улиц Республики и Холодильной. Автомобиль «Сузуки» тронулся на зеленый сигнал светофора, но ему пришлось резко затормозить перед выезжающей машиной скорой помощи. Полицейский УАЗ, который ехал позади иномарки, затормозить не успел и допустил столкновение, – рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в аварии, к счастью, никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что автомобиль дорожно-патрульной службы попал в серьезное ДТП на тюменской трассе. Помощь пострадавшим оказывали бригады скорой помощи уватской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU