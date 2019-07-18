В подъезде тюменской многоэтажки нашли тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-18T08:56:19+03:00

Тела мертвых мужчин обнаружили в жилом доме тюменцы. Фото предоставлено Следственным комитетом по Тюменской области.

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В одном из жилых домов на улице Ставропольской в Тюмени местные жители наткнулись на страшную находку. Тела двух мужчин лежали прямо в подъезде.

Как пояснили следователи, мертвых мужчин 1982 и 1983 годов рождения нашли 16 июля. На телах видимых признаков насильственной смерти не присутствовало.

– По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства наступления смерти устанавливаются. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы, назначены медицинские судебные экспертизы, – рассказали в пресс-службе следственного отдела по Калининскому административному округу города Тюмень.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU