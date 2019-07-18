В подъезде тюменской многоэтажки нашли тела двух мужчин
В одном из жилых домов на улице Ставропольской в Тюмени местные жители наткнулись на страшную находку. Тела двух мужчин лежали прямо в подъезде.
Как пояснили следователи, мертвых мужчин 1982 и 1983 годов рождения нашли 16 июля. На телах видимых признаков насильственной смерти не присутствовало.
– По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства наступления смерти устанавливаются. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы, назначены медицинские судебные экспертизы, – рассказали в пресс-службе следственного отдела по Калининскому административному округу города Тюмень.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU