2019-07-18T08:34:39+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец ночью угнал трактор, чтобы быстрей добраться до магазина

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец украл трактор, чтобы съездить в магазин за сигаретами. Фото - pixabay.com.Пьяный тюменец украл трактор, чтобы съездить в магазин за сигаретами. Фото - pixabay.com.
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В Вагае мужчина угнал у своего работодателя трактор. В ночное время на спецтехнике он отправился в магазин.

– 41-летний житель села Вагай работал у индивидуального предпринимателя трактористом. Задержавшись на работе и употребив спиртное, мужчине понадобились сигареты. Чтобы быстрее добраться до магазина, он решил воспользоваться трактором. Разрешения на выезд работодатель, конечно, не давал, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что остановили нарушителя инспекторы дорожно-патрульной службы, находящиеся на ночном дежурстве. Для дальнейшего разбирательства они доставили задержанного в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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