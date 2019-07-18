2019-07-18T08:09:28+03:00
Общество

В Тюмени завершилась вторая смена трудового лета

Порядка сорока специальностей постигли тюменские ребята в июле
Вадим Бегун
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"Муравьи" освоили порядка 40 профессий за вторую смену трудового лета. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени."Муравьи" освоили порядка 40 профессий за вторую смену трудового лета. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Вторая смена трудового лета в Тюмени подошла к завершению. Она подарила массу впечатлений 1300 подросткам, которые освоили за это время сорок специальностей.

В этом году «Отряды мэра» пополнились специализированной творческой бригадой «Сказка рядом». Таким образом появились две новые специальности – помощник реквизитора и артист театра кукол. Традиционные направления все так же остаются популярными у тюменской молодежи. За вторую смену двум бригады собрали 481 мешок мусора и привели в порядок более 20 тысяч квадратных метров городского пространства.

– За две недели июля юные журналисты из пресс-центра «Отрядов мэра» отсняли, смонтировали и выложили в сеть одиннадцать видеосюжетов, а экскурсоводы из провели 17 экскурсий. «Муравьи» занимались разработкой новых направлений краеведческих викторин, провели квест-игру «Портовые города». Услугами ребят воспользовались 640 человек, – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Там добавили, что лучшей бригадой второй смены признан коллектив «Кураж». Всех участников поощрили сертификатами на посещение батутного парка. Третья трудовая вахта начнется 23 июля. Смена будет укороченной и составит всего пять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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