Предприниматели Тюменской области используют онлайн-кассы «Эвотор»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-18T06:20:09+03:00

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С начала 2019 года Западно-Сибирское отделение Сбербанка заключило более 500 договоров на аренду онлайн-касс «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка).

«Эвотор» - это удобный смарт-терминал для малого и микробизнеса, который соответствует новому 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» и отправляет фискальные данные через операторов в Федеральную налоговую службу.

Помимо приема наличных и карточных платежей смарт-терминал позволяет контролировать остатки товаров, анализировать продажи, предоставлять скидки и начислять бонусы, передавать информацию о выручке и проданных товарах, а также контролировать работу торговых точек удаленно через личный кабинет.

- Сбербанк является одним из основных каналов продаж и аренды онлайн-касс «Эвотор». Для нас важно, чтобы новые технологии были доступны для малого бизнеса. Смарт-терминалы – это не только привычный функционал касс, но и целый набор услуг для управления продажами. Мы предлагаем перейти от устаревших форм ведения бизнеса к современным цифровым сервисам, которые позволяют предпринимателям увеличить выручку и сократить издержки», – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную консультацию об установке терминала в торговую точку можно получить на сайте банка, в офисах по обслуживанию юридических лиц по адресам: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 и ул. Мельникайте, 135Б либо у сотрудников банка по продажам продуктов эквайринга:

- Фатима Албакова, 8-800-707-00-70, доб. 5409-1490, 8-922-076-0315, fialbakova@sberbank.ru

- Екатерина Бекетова, 8-800-707-00-70, доб. 5409-1485, 8-912-073-6287, ekvtikhonova@sberbank.ru

ИСТОЧНИК KP.RU