2019-07-17T16:21:30+03:00
Общество

Маленьких тюменцев приглашают на соревнования по роллер-спорту

В городе пройдет первый этап "Стрит кидс Тюмень"
Вадим Бегун
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Маленькие тюменцы покажут свое мастерство в катании на роликах. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.Маленькие тюменцы покажут свое мастерство в катании на роликах. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
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В субботу, 20 июля, на парковке ТРЦ «Остров» состоится первый этап соревнований по роллер-спорту для детей от 4 до 16 лет. Он пройдет по трем возрастным категориям.

– Для участия необходимо зарегистрироваться на этом сайте. Уже сейчас для роллеров монтируют трассу, которая включает в себя несколько элементов. Она будет доступной и для начинающих спортсменов. К тому же, сопровождать участников будут профессиональные инструкторы роллер-школы, они помогут ребятам пройти испытания в правильной технике и тактике, – рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Там добавили, что по итогам соревнований будут награждены победители. Лучшие участники смогут проявить себя во втором этапе, который состоится 24 августа.

Напомним, впервые проект Street Kids Tyumen был запущен в Тюмени год назад ко Дню города. Тогда в нем участвовали более 30 ребят. В этом году проект стал победителем грантового конкурса «Моя идея».

ИСТОЧНИК KP.RU

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