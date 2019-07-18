2019-07-18T07:39:56+03:00
Происшествия

Мошенник «развел» тюменку на деньги, представившись ее сыном

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенники ищут себе родственников из Тюмени, чтобы разводить их на деньги.Мошенники ищут себе родственников из Тюмени, чтобы разводить их на деньги.Фото: Ольга Крыльцова
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Мошеннику удалось узнать все данные банковской карты тюменки. Сделать это ему не составило труда – он просто взломал аккаунт ее сына и написал «матери».

С заявлением о краже денежных средств с банковского счета в Межмуниципальный отдел МВД России «Ялуторовский» обратилась местная жительница. 64-летняя ялуторовчанка сообщила, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение с аккаунта ее сына.

– Молодой человек попросил написать женщину все данные ее банковской карты, чтобы тот смог перевести на нее деньги. Он объяснил, что своей картой не может воспользоваться, так как с нее сразу спишут сумму кредита. Потерпевшая отправила своему «сыну» все данные. В результате с ее счета исчезли около четырех тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Также там сообщили, что позже женщина позвонила настоящему сыну, который никаких сообщений ей не отправлял. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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