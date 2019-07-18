Тюменские отличники поедут на экскурсию в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-18T07:00:05+03:00

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Тюменских школьников отправят в Санкт-Петербург. Но не всех – только тех, кто достиг определенных результатов в учебе.

Победители и призеры олимпиад и конкурсов, а также учащиеся, достигшие высоких показателей в образовательной, исследовательской, проектной и творческой деятельности отправятся на экскурсию в северную столицу России.

– Ребят ожидает увлекательная программа, включающая обзорные и тематические экскурсии, посещение Зимнего Дворца Петра I, Царского Села, музея Анны Ахматовой, Петропавловской крепости, Петергофа, а также других достопримечательностей Санкт-Петербурга, – рассказали в пресс-службе департамента образования администрации города Тюмени.

Там добавили, что поездка для учеников 9-10 классов школ города Тюмени состоится с 17 по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU