Тюменский пенсионер чуть не убил вилами внука

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-18T05:40:02+03:00

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В Армизонском районе Тюменской области родственники попытались решить конфликт при помощи вил. Пострадал ни в чем не повинный молодой человек.

– Инцидент произошел в деревне Комлево. В одном из домов родственники отмечали день рождения. В ходе застолья возник семейный конфликт. Подозреваемый сначала поссорился с гражданской супругой, затем выбежал во двор и напал с вилами на ее внука. Садовым инструментом разъяренный мужчина нанес удар в шею потерпевшего, – рассказали в пресс-службе управлении МВД по Тюменской области.

Правоохранители задержали 63-летнего жителя села Яровое. Свое поведение мужчина объясняет временным помешательством. Возбуждено уголовное дело, тюменец может сесть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU