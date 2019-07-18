Погода на 18 июля в Тюмени: дождя в этот день не будет

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-18T05:00:34+03:00

Сегодня в Тюмени будет облачно, но без дождя. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 18 июля, в Тюмени осадков не ожидается. Облака, которые появятся на небе утром и продержатся почти весь день, к вечеру должны рассеяться.

Температура воздуха ночью составит +14, +15 градусов, днем потеплеет до 25 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +27. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Ветер западный, переходящий в юго-восточный 1-3 метров в секунду.

18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали «месяцев праздник». На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака – к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь».

ИСТОЧНИК KP.RU