В Тюмени открылся фестиваль дизайнерских садов
В преддверии Дня города в Тюмени открылся Второй фестиваль садов AstraGarden. Уже в первый день мероприятия на территории строящегося Ива-парка жители областного центра могли полюбоваться красотой девятнадцати дизайнерских садов.
– Природа должна вернуться в город, а человек – жить среди зелени и дышать свежим воздухом. Ландшафтные дизайнеры готовы предложить новые решения в озеленении городского пространства, а также создании комфортного частного садового участка. Фестиваль – это место где можно наслаждаться природой и черпать вдохновение, – отмечает директор Тюменского садового питомника и организатор фестиваля Маргарита Ахмечет.
Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Она также рассказала, что к юбилею Тюменской области готовится еще один подарок. Так, 18 августа будет открыта Долина роз, представляющая из себя настоящий дворец с зелеными стенами.
Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Напомним, тюменский фестиваль садов второй год подряд становится крупнейшим событием в области ландшафтного искусства и благоустройства окружающей среды. Его участники представляют взору горожан современные решения благоустройства городских парковых зон и частных территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU