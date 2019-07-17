2019-07-17T16:02:59+03:00
Звезды

В Тюмени открылся фестиваль дизайнерских садов

Посетить уникальное событие в области ландшафтного искусства горожане смогут в течение пяти дней [ФОТО]
Вадим Бегун
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Тюменцы полюбовались великолепными садами. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы полюбовались великолепными садами. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В преддверии Дня города в Тюмени открылся Второй фестиваль садов AstraGarden. Уже в первый день мероприятия на территории строящегося Ива-парка жители областного центра могли полюбоваться красотой девятнадцати дизайнерских садов.

– Природа должна вернуться в город, а человек – жить среди зелени и дышать свежим воздухом. Ландшафтные дизайнеры готовы предложить новые решения в озеленении городского пространства, а также создании комфортного частного садового участка. Фестиваль – это место где можно наслаждаться природой и черпать вдохновение, – отмечает директор Тюменского садового питомника и организатор фестиваля Маргарита Ахмечет.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Она также рассказала, что к юбилею Тюменской области готовится еще один подарок. Так, 18 августа будет открыта Долина роз, представляющая из себя настоящий дворец с зелеными стенами.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Напомним, тюменский фестиваль садов второй год подряд становится крупнейшим событием в области ландшафтного искусства и благоустройства окружающей среды. Его участники представляют взору горожан современные решения благоустройства городских парковых зон и частных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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