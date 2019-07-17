Тюменец получил по голове металлическим прутом после просьбы зарядить телефон
Пьяный тюменец ударил своего знакомого, который попросил у него зарядку. Мужчина получил резаную рану лба.
В дежурную часть отделения полиции села Бердюжье обратилась жительница района, которая рассказала, что ее 53-летнему сожителю причинили телесные повреждения.
– К потерпевшему пришел знакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения и попросил зарядное устройство к мобильному телефону. Между мужчинами произошла словесная. Хозяин дома попытался вытолкать из дома нетрезвого гостя. В результате между ними завязалась драка. Разгоряченный спиртным сосед схватил лежащий в ограде металлический прут и ударил мужчину по голове, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что пострадавший получил резаную рану лобной области головы.
Свою вину злоумышленник признал полностью. Мужчина сообщил, что находился под воздействием алкоголя и не соображал, что делает. В отношении него возбуждено уголовное дело. Тюменец может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU