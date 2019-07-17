2019-07-17T14:47:43+03:00
Происшествия

Тюменец получил по голове металлическим прутом после просьбы зарядить телефон

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец пришел к знакомому зарядить телефон, а после отказала ударил его железным прутом. Фото - pixabay.com.Тюменец пришел к знакомому зарядить телефон, а после отказала ударил его железным прутом. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Пьяный тюменец ударил своего знакомого, который попросил у него зарядку. Мужчина получил резаную рану лба.

В дежурную часть отделения полиции села Бердюжье обратилась жительница района, которая рассказала, что ее 53-летнему сожителю причинили телесные повреждения.

– К потерпевшему пришел знакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения и попросил зарядное устройство к мобильному телефону. Между мужчинами произошла словесная. Хозяин дома попытался вытолкать из дома нетрезвого гостя. В результате между ними завязалась драка. Разгоряченный спиртным сосед схватил лежащий в ограде металлический прут и ударил мужчину по голове, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что пострадавший получил резаную рану лобной области головы.

Свою вину злоумышленник признал полностью. Мужчина сообщил, что находился под воздействием алкоголя и не соображал, что делает. В отношении него возбуждено уголовное дело. Тюменец может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открылся фестиваль садов
Показания приборов учета у тюменцев будет принимать робот
В Тюмени раздавили более двух тонн яблок
В Тюмени ищут сто волонтеров для празднования 75-летия области
В Тюмени осудили членов банды, которые похищали элитные иномарки
Водитель, попавший в жесткое ДТП под Тюменью, умер в больнице
В Тюмени ищут таксиста, сбившего на пешеходном переходе подростка
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Хоббс и Шоу устроят в Тюмени полный «Форсаж»
Автомобили с рекламой исчезнут в Тюмени
Тюменский социально-оздоровительный центр реализует уникальный онлайн-проект
Тюменец обокрал хозяев квартиры, пока они спали
В Тюменской области закупят 22 новых школьных автобуса
В Тюменской области отремонтируют несколько мостов в рамках национального проекта
Тюменские власти потратят почти 8 миллиардов рублей на развитие лесного комплекса
Молодой парень погиб под колесами поезда в Тюмени
Городской автобус №47 изменит маршрут движения по Тюмени
В Тюмени рабочий завода сорвался с высоты и погиб
Тюменца парализовало после неудачного прыжка в воду
ТОДЭП выиграло крупный контракт на ремонт дорог в Тюменской области
В Тюменской области откроется Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов
Охраннику тюменского детсада грозит два года тюрьмы за ложный донос
Тюменская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в два раза
В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки
Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта
Тюменец чуть не убил соседку топором за то, что она растопила его баню