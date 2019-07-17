2019-07-17T14:04:33+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили членов банды, которые похищали элитные иномарки

Главарь группировки находится в федеральном розыске
Вадим Бегун
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В Тюмени членов банды, которые похищали элитные иномарки, получили по заслугам.В Тюмени членов банды, которые похищали элитные иномарки, получили по заслугам.
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В Тюмени осудили членов группировки, которые в середине нулевых похищали автомобили престижных марок. На их счету – десятки угнанных авто.

– Возглавлял преступный коллектив бывший тренер сборной России по каратэ Георгий Хижняков. Под его руководством в период с 2002 по 2007 год ОПГ похитила 19 машин. Все злоумышленники были преданы суду. Отсидев часть срока, Хижнякову удалось добиться условно-досрочного освобождения благодаря придуманной болезни. Спортсмен вновь собрал организованную группу. Фигуранты действовали по уже проверенной схеме, в общей сложности похитили 21 автомобиль, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Позже оперативники вышли на след злоумышленников. Одного задержали в Екатеринбурге, двоих в Тюмени. Ленинским районный суд города признал мужчин виновными, они получили тюремные сроки от четырех с половиной до пяти с половиной лет. В настоящее время лидер организованной группы Георгий Хижняков и еще один ее участник находятся в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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