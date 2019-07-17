Водитель, попавший в жесткое ДТП под Тюменью, умер в больнице

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-17T14:32:33+03:00

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Стали известны новые подробности жесткой аварий, произошедшей накануне, 16 июля, под Тюменью, в районе поселка Боровский. Водитель, которого доставили в тюменскую больницу в крайне тяжелом состоянии, скончался.

В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили информацию о смерти пострадавшего, отметив, что несмотря на все усилия врачей, молодого человека спасти не удалось. Известно также, что через социальные сети родственники и знакомые мужчины просили сдать для него кровь.

Напомним, во вчерашнем дорожно-транспортном происшествии, по предварительным данным, виноват погибший водитель «Хонды». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой". Мужчину пришлось вырезать из искореженной машины.

Другого пострадавшего после оказания необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU