Водитель, попавший в жесткое ДТП под Тюменью, умер в больнице
Стали известны новые подробности жесткой аварий, произошедшей накануне, 16 июля, под Тюменью, в районе поселка Боровский. Водитель, которого доставили в тюменскую больницу в крайне тяжелом состоянии, скончался.
В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили информацию о смерти пострадавшего, отметив, что несмотря на все усилия врачей, молодого человека спасти не удалось. Известно также, что через социальные сети родственники и знакомые мужчины просили сдать для него кровь.
Напомним, во вчерашнем дорожно-транспортном происшествии, по предварительным данным, виноват погибший водитель «Хонды». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой". Мужчину пришлось вырезать из искореженной машины.
Другого пострадавшего после оказания необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU