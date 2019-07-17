Хоббс и Шоу устроят в Тюмени полный «Форсаж»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-17T12:44:05+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл») совместно с радиостанцией «Европа плюс» (Тюмень) приглашает тюменцев на предпремьерный показ фильма «Форсаж. Хоббс и Шоу» с Джейсоном Стэтхемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Специальный показ картины, включая программу с розыгрышем призов, пройдёт 31 июля в 19 часов.

По сюжету картины у Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон) и Декарда Шоу (Джейсон Стэтхем) давняя вражда. Первый – американский элитный спецагент, который любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Второй – британский пижон, сотрудник разведки, любитель дорогих костюмов, длинноногих красоток и спортивных авто. Несмотря на то, что они ненавидят друг друга, они готовы стать командой, чтобы спасти от угроз свои семьи.

Вы можете выиграть билеты на предпремьерный показ фильма в группе кинотеатра «Киномакс» или в группе «Комсомольской правды – Тюмень». Приходите, будет весело!

Трейлер фильма Форсаж: Хоббс и Шоу .

ИСТОЧНИК KP.RU