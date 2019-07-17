Тюменский социально-оздоровительный центр реализует уникальный онлайн-проект

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-17T12:13:30+03:00

«Я дарю тебе на память» состоит из 40-ка игровых упражнений

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Социально-оздоровительный центр «Красная гвоздика» признан победителем конкурса «Активное поколение», который проводится в Тюменской и Курганской областях Благотворительным фондом развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, основная цель конкурса – поддержка общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей.

Каждый из 14-ти проектов, которые поддержала экспертная комиссия, направлены на формирование активной жизненной позиции и социальную адаптацию граждан старшего поколения, развитие самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых людей. Среди них есть и проект-победитель тюменского социально-оздоровительного центра «Я дарю тебе на память».

Онлайн-тренинг когнитивной сферы у лиц пожилого возраста состоит из 40 игровых упражнений, которые распределены на пять блоков: память, внимание, задачи на развитие логического мышления, визуально-пространственное восприятие и речь. Также курс включает в себя интеллектуальные задачи, направленные на профилактику и коррекцию возрастных нарушений когнитивной сферы пожилого человека.

На реализацию программы «Красная гвоздика» получит 65 тысяч рублей. Тренинг бесплатный, доступен для всех жителей области и ориентирован на все категории людей пожилого возраста, в т.ч. и на маломобильных граждан. Благодаря тренингу пенсионеры смогут тренировать когнитивные функции в любое время и в любом месте.

Отметим, что проект «Я дарю тебе на память» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», способствует развитию активного долголетия, повышению качества и продолжительности жизни граждан старшего возраста.

Узнать подробности о проекте или записаться на тренинг можно по телефону 8-904-495-05-18.

ИСТОЧНИК KP.RU