2019-07-17T12:11:33+03:00
Происшествия

Тюменец обокрал хозяев квартиры, пока они спали

Мужчину задержали по горячим следам
Вадим Бегун
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Тюменец зашел в приоткрытую дверь и похитил дорогой ноутбук. Фото - pixabay.com.Тюменец зашел в приоткрытую дверь и похитил дорогой ноутбук. Фото - pixabay.com.
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Пьяный молодой человек ограбил хозяев квартиры в Тюмени. Те ничего не могли поделать – они крепко спали.

В дежурную часть полиции Тюмени поступила информация о краже. Потерпевший сообщил, что к нему в квартиру проник неизвестный.

– В ночь с воскресенья на понедельник молодой человек распивал спиртные напитки. Около трех часов ночи он зашел в пансионат, расположенный на улице Республики, и зашел в приоткрытую дверь одной из квартир. Воспользовавшись тем, что хозяева спали, незваный гость завладел дорогостоящим ноутбуком, двумя мобильными телефонами, а также деньгами в размере 2 тысячи рублей. Похищенное имущество тюменец оставил себе, а деньги потратил в эту же ночь на алкоголь, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что злоумышленника удалось вычислить по горячим следам. Им оказался 24-летний неработающий тюменец. Похищенные телефоны и ноутбук изъяты и возвращены законному владельцу. Парню теперь грозит до 6 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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