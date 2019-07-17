2019-07-17T11:40:31+03:00
Общество

Тюменские власти потратят почти 8 миллиардов рублей на развитие лесного комплекса

Часть средств выделят уже в этом году
Вадим Бегун
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Тюменское правительство восстановит все погибшие в регионе деревья.Тюменское правительство восстановит все погибшие в регионе деревья.Фото: Вадим Бегун
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Правительство Тюменской области израсходует более семи миллиардов рублей, чтобы восстановить леса. Постановление опубликовано на портале органов государственной власти региона.

Согласно паспорту государственной программы Тюменской области «Развитие лесного комплекса», всего на воспроизводство лесов региона с 2019 по 2025 годы планируется потратить 7 миллиардов 884 миллионов рублей. Самое большое вливание – порядка одного миллиарда 231 миллионов рублей – произойдет уже в этом году. Известно, что на реализацию программы будут направлять трансферты из федерального бюджета. Основная же нагрузка ляжет на бюджет области.

Из материалов также стало известно, что главная цель программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. В ее задачи входит создание условий для повышения эффективности охраны лесов и для рационального, многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций.

Лесистость территории Тюменской области в итоге должна составить около 44%. Чтобы добиться такого показателя, необходимо восстановить все вырубленные и погибшие деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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