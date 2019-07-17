2019-07-17T12:38:43+03:00
Общество

Автомобили с рекламой исчезнут в Тюмени

Водителей таких машин ждет штраф
Вадим Бегун
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Тюменцам запрещено переоборудовать авто под рекламу.Тюменцам запрещено переоборудовать авто под рекламу.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменцам запретили использовать свои автомобили в качестве передвижных рекламных конструкций. Штраф для юридических лиц доходит до полумиллиона рублей.

– Переоборудованный для рекламных функций автомобиль находился на придорожной парковке напротив дома №4 по ул. Александра Протозанова. Его крыша представляла собой двустороннюю конструкцию с информацией о натяжных потолках. Там он простоял более трех месяцев, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что закон о рекламе запрещает переоборудование авто для распространения рекламы. Что касается этого дела, то нарушившими закон признаны и рекламодатель, и ее распространитель

Граждане, нарушившие такой закон, заплатят до 2500 рублей штрафа, для должностных лиц штраф доходит до 25 тысяч рублей, для юрлиц – до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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