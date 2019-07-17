Городской автобус №47 изменит маршрут движения по Тюмени
С 27 июля изменится схема движения и расписание муниципального маршрута № 47, который следует от совмещенного моста до улицы Высотной. Произойдет это из-за ремонтных работ по улице Мельникайте.
– Маршрут будет следовать по временной схеме до ЖК «Правобережный» по улицам Харьковской, Одесской, Дамбовской, Елизарова, Мельникайте со всеми существующими промежуточными остановками, – рассказали в «Тюменьгортрансе».
Там добавили, что из схемы движения исключаются остановки «завод Приборостроительный» (в сторону улицы 50 лет Октября) и «Детская поликлиника № 2» (в сторону Мельникайте).
Расписание общественного транспорта можно узнать в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU