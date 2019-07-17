2019-07-17T11:11:02+03:00
Общество

Городской автобус №47 изменит маршрут движения по Тюмени

Из схемы исключили несколько остановок
Вадим Бегун
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Автобус №47 в Тюмени будет ездить по другому маршруту. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Автобус №47 в Тюмени будет ездить по другому маршруту. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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С 27 июля изменится схема движения и расписание муниципального маршрута № 47, который следует от совмещенного моста до улицы Высотной. Произойдет это из-за ремонтных работ по улице Мельникайте.

– Маршрут будет следовать по временной схеме до ЖК «Правобережный» по улицам Харьковской, Одесской, Дамбовской, Елизарова, Мельникайте со всеми существующими промежуточными остановками, – рассказали в «Тюменьгортрансе».

Там добавили, что из схемы движения исключаются остановки «завод Приборостроительный» (в сторону улицы 50 лет Октября) и «Детская поликлиника № 2» (в сторону Мельникайте).

Расписание общественного транспорта можно узнать в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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