2019-07-17T10:05:45+03:00
Здоровье

Тюменца парализовало после неудачного прыжка в воду

Мужчина не чувствовал ни рук, ни ног
Вадим Бегун
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Тюменца увезли в больницу после неудачного прыжка в воду.Тюменца увезли в больницу после неудачного прыжка в воду.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени мужчина совершил прыжок в воду. Исполнение оказалось неудачным – ныряльщика увезли в больницу.

– В ОКБ №2 мужчину доставили в последние выходные июня. Он был парализован – не чувствовал рук и ног, не мог ими пошевелить. У пациента диагностировали осложненный перелом шейного позвонка, костные отломки пережали спинной мозг. В экстренном порядке пострадавшему провели операцию, которая длилась более трех часов, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Александра Малыгина.

Она сообщила, что врачам удалось освободить спинной мозг от сдавливания и соединить отломки позвонков. Мужчина находился в реанимационном отделение в течение двух недель. Сейчас у него уже восстановились движения рук и одной ноги.

В департаменте добавили, что за минувшие жаркие выходные в ОКБ №2 поступило четыре пациента с так называемой «травмой ныряльщика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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