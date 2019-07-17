2019-07-17T10:28:03+03:00
Происшествия

В Тюмени рабочий завода сорвался с высоты и погиб

Врачи боролись за жизнь мужчины два дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец упал с большой высоты, спасти его не удалось.Тюменец упал с большой высоты, спасти его не удалось.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени погиб рабочий одного из заводов города. Люлька, в которой он находилась, сорвалась с высоты.

– Утром 12 июля при проведении строительных работ на территории цеха завода 41-летний электрогазосварщик упал вместе с люлькой манипулятора. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину в тот же день госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2. К сожалению, он скончался от полученных травм спустя два дня, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский социально-оздоровительный центр реализует уникальный онлайн-проект
Тюменец обокрал хозяев квартиры, пока они спали
В Тюменской области закупят 22 новых школьных автобуса
В Тюменской области отремонтируют несколько мостов в рамках национального проекта
Тюменские власти потратят почти 8 миллиардов рублей на развитие лесного комплекса
Молодой парень погиб под колесами поезда в Тюмени
Городской автобус №47 изменит маршрут движения по Тюмени
Тюменца парализовало после неудачного прыжка в воду
ТОДЭП выиграло крупный контракт на ремонт дорог в Тюменской области
В Тюменской области откроется Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов
Охраннику тюменского детсада грозит два года тюрьмы за ложный донос
Тюменская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в два раза
В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки
Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта
Тюменец чуть не убил соседку топором за то, что она растопила его баню