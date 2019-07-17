В Тюмени рабочий завода сорвался с высоты и погиб

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-17T10:28:03+03:00

Тюменец упал с большой высоты, спасти его не удалось. Фото: Ольга Крыльцова

Врачи боролись за жизнь мужчины два дня

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В Тюмени погиб рабочий одного из заводов города. Люлька, в которой он находилась, сорвалась с высоты.

– Утром 12 июля при проведении строительных работ на территории цеха завода 41-летний электрогазосварщик упал вместе с люлькой манипулятора. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину в тот же день госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2. К сожалению, он скончался от полученных травм спустя два дня, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU