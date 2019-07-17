В Тюмени рабочий завода сорвался с высоты и погиб
В Тюмени погиб рабочий одного из заводов города. Люлька, в которой он находилась, сорвалась с высоты.
– Утром 12 июля при проведении строительных работ на территории цеха завода 41-летний электрогазосварщик упал вместе с люлькой манипулятора. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину в тот же день госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2. К сожалению, он скончался от полученных травм спустя два дня, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU