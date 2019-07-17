Тюменская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в два раза

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-17T09:11:40+03:00

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Тюменская область к 2024 году планирует увеличить экспорт продукции АПК почти в два раза – с 14,9 млн$ в 2018 году до 28,4 млн $. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, для решения этой задачи региону предстоит нарастить валовый сбор зерновых до 1,6 млн тонн, а масличных культур – до 54,2 тыс. тонн. Также в планах – увеличение производства скота и птицы до 166,1 тыс. тонн.

Как отметили на селекторном совещании с руководством регионов УФО по вопросам развития экспорта продукции АПК, Тюменская область обладает необходимым потенциалом для обеспечения роста показателей экспорта. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации по УрФО Борис Кириллов.

Основные точки роста о 2024 года для Тюменской области – экспорт мясной и молочной продукции, экспорт готовой пищевой продукции и другой продукции АПК. По словам Дмитрия Патрушева, все намеченные планы будут выполнены общими усилиями, а главным созидательным эффектом решения задач станет улучшение качества жизни граждан России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что на начало июня 2019 года в сфере сельского хозяйства реализуются инвестиционные проекты на сумму более 21 млрд рублей. Компании, которые работают в сфере АПК, активно пользуются государственной поддержкой. В 2018 году область сохранила лидерские позиции по производству сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на душу населения среди регионов УФО. Индекс производства в отрасли по итогам года составил 100,2%, что на 0,8% выше, чем в среднем по России (99,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU