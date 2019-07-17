2019-07-17T08:55:36+03:00
Общество

В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки

Производитель с таким утверждением не согласен
Вадим Бегун
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В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки. Фото - pixabay.com.В тюменском молоке нашли бактерии группы кишечной палочки. Фото - pixabay.com.
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В пастеризованном отборном молоке «Нижняя Тавда» обнаружили наличие колиформы. Это бактерии группы кишечной палочки.

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области при проведении плановой проверки производственной компании «Молоко» отобрали и направили на исследования в Новосибирскую межобластную ветеринарную лабораторию пробы пастеризованного молока Отборное «Нижняя Тавда» 4 % жирности.

– По результатам лабораторных исследований в молоке обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям - наличие колиформы и КМАФАнМ. Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза. Нами было выдано предписание о прекращении действия декларации, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что ООО ПК «Молоко» в свою очередь обратилось с жалобой в Арбитражный суд Тюменской области с требованием отменить предписание Управления. Однако судья отклонил доводы предприятия. Таким образом, предписание Россельхознадзора абсолютно правомерно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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