2019-07-17T08:35:33+03:00
Общество

Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта

Водителям показали пути объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта.Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта.Фото: Ольга Крыльцова
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Два участка улицы Карла Маркса в Тюмени закроют для автомобилистов в связи с выполнением работ по переустройству сетей теплоснабжения.

Так, с 25 июля по 7 августа нельзя ездить по Маркса на перекрестке с улицей 9-е Января, с 8 августа по 15 сентября – на участке от улицы 9-е Января до Калинина. Объехать ремонтируемые участки можно по улицам Мира, Калинина, Куйбышева, Транспортной, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Фото предоставлено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Фото предоставлено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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