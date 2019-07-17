Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта
Водителям показали пути объезда [СХЕМА]
Улицу Карла Маркса в Тюмени временно закроют для транспорта.Фото: Ольга Крыльцова
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Два участка улицы Карла Маркса в Тюмени закроют для автомобилистов в связи с выполнением работ по переустройству сетей теплоснабжения.
Так, с 25 июля по 7 августа нельзя ездить по Маркса на перекрестке с улицей 9-е Января, с 8 августа по 15 сентября – на участке от улицы 9-е Января до Калинина. Объехать ремонтируемые участки можно по улицам Мира, Калинина, Куйбышева, Транспортной, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Фото предоставлено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU