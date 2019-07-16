Тюменские пенсионеры из отдалённых территорий смогут быстрее добираться до медучреждений

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-16T16:20:47+03:00

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Заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских и заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн вручили водителям комплексных центров социального обслуживания населения ключи от 23-х микроавтобусов Ford Transit. С октября 2019 новенькие авто будут доставлять пенсионеров, которые проживают на отдалённых территориях, в медицинские организации для проведения скринингов.

Как отметила Ольга Кузнечевских, микроавтобусы приобрели в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Его задача состоит не только в том, чтобы повысить рождаемость, но и сохранить людей здоровыми как можно дольше.

- Пенсионерам, особенно из отдаленных территорий, зачастую неудобно добираться до больниц. Теперь мобильные бригады будут выстраивать маршрут, а после за бабушками и дедушками приедет водитель с медицинским работником на комфортабельном автобусе. Все получат необходимую помощь, без спешки пройдут обследования и поедут домой, - отметила Ольга Кузнечевских.

По словам главврача областной больницы №11 в Голышманово Алексея Белова, событие – большой шаг для жителей сёл и деревень. Он подчеркнул, что в Тюменской области проводится масштабная и планомерная работа, которая охватывает разные структуры и ведомства и направлена на то, чтобы жителей качественно обслуживали.

Отметим, что в общей сложности в рамках нацпроекта «Демография» автопарк учреждений соцобслуживания пополнится 29-ю автомобилями. Кроме микроавтобусов закуплены 6 автобусов большей вместимости для доставки проживающих в домах-интернатах к объектам социальной инфраструктуры и граждан в реабилитационный центр. На их закупку из областного бюджета выделено 9,6 млн рублей, из федерального – 34,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU