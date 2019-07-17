В Тюмени сегодня отключат светофоры
Водителям придется ориентироваться на дорожные знаки
В Тюмени отключат светофоры. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Сегодня, 17 июля, в Тюмени с 9.30 до 16.30 в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены светофорные объекты на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Одесской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – попросили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Там добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU