2019-07-17T05:40:18+03:00
Общество

В Тюмени сегодня отключат светофоры

Водителям придется ориентироваться на дорожные знаки
Вадим Бегун
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В Тюмени отключат светофоры. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени отключат светофоры. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Сегодня, 17 июля, в Тюмени с 9.30 до 16.30 в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены светофорные объекты на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Одесской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – попросили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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