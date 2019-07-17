Жители Тюмени могут получить подарки за приседания и отжимания

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-17T06:20:25+03:00

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Сегодня, 17 июля, для любителей спорта пройдет акция. Так, в торгово-развлекательном центре «Кристалл» появится автомобиль, наполненный спортивным инвентарем. Любой желающий может забрать себе подарок. Однако для этого ему необходимо сделать какое-либо упражнение.

– Можно, например, двадцать раз присесть или десять раз отжаться. К тому же, каждому, кто решить побороться за спортинвентарь, вручат промокод, дающий скидку при приобретении билета на полумарафон «Стальной характер – Автоград». А еще все участники получат купоны на розыгрыш автомобиля, который пройдет в день забега 20 июля, – рассказали организаторы мероприятия.

Так тюменцы могут повысить свои шансы на победу в борьбе за новенький Renault Sandero.

ИСТОЧНИК KP.RU